Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schlägt zu - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (14.02., 19.45 Uhr) kam es auf der Berliner Straße zu einem körperlichen Übergriff eines bislang unbekannten Fahrradfahrers zum Nachteil eines 18-jährigen Autofahrers.

An der Strengerstraße in Höhe der Berliner Straße traf der Skoda Oktavia-Fahrer auf zwei Radfahrer. Beide Lager waren sich uneinig, wer Vorfahrt hat. An der Kreuzung Berliner Straße/ Friedrich-Ebert Straße kam es erneut zu einem Zusammentreffen zwischen den Radfahrern und dem Autofahrer. Durch das geöffnete Fahrerfenster kam es zu einem Streit. In dem Verlauf schlug einer der beiden unbekannten Radfahrer mehrfach durch das geöffnete Fenster auf den 18-Jährigen ein. Dieser erlitt dabei eigenen Angaben nach keine Verletzungen.

Die Radfahrer flüchteten in Richtung ZOB. Sie waren ca. 20 Jahre alt und den Zeugenangaben nach alkoholisiert. Beide trugen weiße Oberteile/ Jacken und einer eine beigefarbene Hose. Der übergriffige Mann trug eine dunkle Hose. Beide fuhren auf Damenfahrrädern.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Radfahrern machen? Wer hat die Tat beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

