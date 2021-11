Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211123-1: Polizei stellte Tatverdächtige nach Handtaschenraub

Bergheim (ots)

Polizistinnen bemerkten einen Jugendlichen auf der Flucht

Am Freitagmorgen (19. November) ist einer 55-Jährigen auf der Klosterstraße in Bergheim die Handtasche geraubt worden. Die Polizei stellte einen Tatverdächtigen (16) auf der Flucht und ermittelte seinen Komplizen.

Um 10.18 Uhr soll die 55-Jährige auf einem Fußweg am Krankenhaus in Richtung Chaunyring unterwegs gewesen sein. Plötzlich sei ihr ein Jugendlicher entgegen gekommen, der ihr die Handtasche aus der Hand gerissen haben soll. Der Unbekannte und sein Begleiter seien dann in Richtung Chaunyring davongelaufen.

Anhand der Beschreibung des Tatverdächtigen erkannten zwei Beamtinnen während der Fahndung den flüchtenden Jugendlichen auf dem Fußweg. Sie forderten den 16-Jährigen auf, stehen zu bleiben und legten ihm im Anschluss Handfesseln an. Daraufhin zeigte er den Beamtinnen, wo er die geraubte Handtasche abgelegt hatte. Ein Zeuge (25), der dem Tatverdächtigen gefolgt war, hatte das entnommene Portemonnaie bereits zurückerlangen können und händigte dieses den Polizistinnen aus.

Den Begleiter (18) des 16-Jährigen ermittelten die Beamten wenig später. Kriminalbeamte nahmen bei beiden eine erkennungsdienstliche Behandlung vor und übergaben den Jugendlichen im Anschluss in die Obhut seiner Mutter.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 21 zur Sache dauern an. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell