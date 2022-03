Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220307.1 Itzehoe: Anhänger löst sich und verursacht Verkehrsunfall

Itzehoe (ots)

Am Sonntag befuhr um 14 Uhr ein 57jähriger Kremper mit seinem Fahrzeug die Elmshorner Straße von Dägeling kommend Richtung Itzehoe. Eine 36jährige Burgerin befuhr die Straße in entgegengesetzter Richtung. Als sich der Anhänger der Krempers während der Fahrt von der Anhängerkupplung löste, geriet dieser in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Opel der Burgerin. Sowohl am Anhänger als auch am Opel entstand Totalschaden. Die Burgerin wurde leicht verletzt und zur Weiterbehandlung ins Klinikum Itzehoe verbracht.

