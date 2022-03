Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220307.5 Meldorf: 80 Meter Kabel entwendet-Polizei sucht Zeugen

Meldorf (ots)

Am Montag um 7 Uhr entdeckte der Mitarbeiter eines Bauunternehmens auf der Baustelle bei der Gemeinschaftsschule Meldorf in der Straße Weidebaum, dass 80 Meter Kabel entwendet wurden. Unbekannte Täter haben in der Zeit vom Samstag um 16 Uhr bis Montag um 7 Uhr, das 60 Millimeter dicke Kabel, welches zum Teil über ein Brückengestell verlief, abgebaut und mitgenommen. Aufgrund der Schwere des recht großen Kabels ist davon auszugehen, dass dieses in Stücke zerteilt wurde. Die Baustelle liegt im rückwärtigen Bereich der Schule. Der Sachschaden beträgt rund 1.500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04832-20350 entgegen.

