Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 071021-781: Einbruch in Tanzschule

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tanzschule auf der Straße "Am Sängerheim" am Donnerstag (7. Oktober) hat ein Unbekannter mehrere elektronische Geräte gestohlen.

Auf der Aufzeichnung der Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Unbekannte gegen 4 Uhr zunächst versuchte ein Fenster und die Eingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, hebelte er an der Terrassentür und gelangte so in die Räumlichkeiten. Anschließend klaute er zwei iPads, ein Tablet der Marke Acer sowie Bargeld.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

