Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei deckt zwei Schleusungen innerhalb der Euregio auf und nimmt zwei Schleuser vorläufig fest

Aachen (ots)

Ein syrischer und ein niederländischer Schleuser wurden am Montag von Beamten der Bundespolizei gestoppt und vorläufig festgenommen. Beide hatten 7 Personen verholfen, unerlaubt und ohne die benötigten Ausweispapiere nach Deutschland einzureisen.

Am Montagnachmittag war den Beamten ein verdächtiges Fahrzeug aus den Niederlanden aufgefallen und zogen es an der Ausfahrt Aachen-Laurensberg aus dem Verkehr. Bei der Kontrolle stellten sie einen 20-jährigen Niederländer fest, der 3 Eritreern verholfen hatte, ohne Reisepässe nach Deutschland einzureisen. Sie wiesen sich mit niederländischen Dokumenten für Asylbewerber aus, die sie nicht für die Einreise nach Deutschland berechtigten. Sie wurden wegen der unerlaubten Einreise beanzeigt und mit einer Grenzübertrittsbescheinigung wieder entlassen. Die anschließende Ausreise in die Niederlande wurde überwacht.

Am späten Abend ging den Beamten ein syrischer Schleuser, nach erfolgter Einreise aus Belgien, ins Fahndungsnetz. Der 46-Jährige hatte in seinem Fahrzeug 4 Landsmännern verholfen, ohne den benötigten Aufenthaltstitel nach Deutschland einzureisen. Drei von ihnen stellten auf der Dienststelle der Bundespolizei ein Schutzersuchen und wurden nach ihrer Beanzeigung wegen der unerlaubten Einreise an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet. Der Vierte wollte in Deutschland kein Schutzersuchen stellen. Er wurde nach einer Erhebung von einer Sicherheitsleistung in Höhe von 300,- Euro zur Sicherung des Strafverfahrens in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Er soll heute nach Belgien rückgeführt werden.

Gegen die Schleuser laufen zurzeit die Ermittlungen der Bundespolizei.

