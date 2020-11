POL-OH: Container in Brand gesteckt; Geldbörse aus Auto gestohlen; Versuchter Einbruch scheitert; In Schule eingebrochen

Polizeipräsidium Osthessen

Container in Brand gesteckt

Eichenzell - Am späten Montagabend (23.11.), kurz vor Mitternacht, geriet ein Container auf dem Gelände einer Karosseriewerkstatt in der Straße "Auf der Milse" aus bislang unbekannter Ursache in Brand. In dem Container lagerten unter anderem Batterien, LKW-Reifen und alte Karosserieteile. Verletzt wurde niemand - die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand begab sich kurz vor dem Brandausbruch eine unbekannte Person in den Bereich der Container. Ob dieser mit dem Feuer in Verbindung steht ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Der Mann ist circa 25 bis 40 Jahre alt, hat eine normale Statur und kurzes, eventuell rotblondes Haar. Er trug eine dunkelblaue Kapuzenjacke, blaue Jeans und weiße Sneaker.

Geldbörse aus Auto gestohlen

Fulda - Unbekannte stahlen zwischen Montagabend (23.11.) und Dienstagmorgen (24.11.) eine Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz eines Autos lag. Der schwarze Seat Ibiza parkte in Fulda-Edelzell in der Josef-Schwank-Straße. Um an die Geldbörse zu gelangen, schlugen die Unbekannten die Scheibe der Beifahrerseite kaputt. In der Börse befanden sich diverse Ausweise, Bankkarten Bargeld Der Wert des Diebesguts beträgt insgesamt in etwa 300 Euro. Der Wert des Sachschadens circa 250 Euro.

Versuchter Einbruch scheitert

Fulda - Unbekannte versuchten zwischen Samstagnachmittag (21.11.) und Dienstagmorgen (24.11.) gewaltsam in einen Delikatessladen in der Straße "Peterstor" einzudringen. Sie scheiterten allerdings und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 200 Euro.

In Schule eingebrochen

Fulda - Unbekannte verschafften sich zwischen Montagnachmittag (23.11.) und Dienstagmorgen (24.11.) Zutritt zu einer Schule in der Fritzlarer Straße in Fulda-Horas. Im Gebäude selbst verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem weiteren Raum, durchwühlten diesen und einen weiteren und stahlen eine geringe Summe Bargeld, eine Kamera und einen Schlüsselbund. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 520 Euro. Der Wert des Sachschadens circa 2.000 Euro.

