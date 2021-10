BPOL NRW: Fahrraddiebstahl aufgeklärt - Erfolgreiche Zusammenarbeit der Politie Venlo und der Bundespolizei im Revier Kempen

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Die gemeinsamen Streifen der Bundespolizei mit den Kolleginnen und Kollegen der Politie Venlo gibt es noch nicht sehr lange. Seit dem 01.10.2021 sind sie zusammen im Grenzraum im Einsatz und dies sehr schnell auch erfolgreich.

Am 2. Oktober 2021 erschien ein deutscher Bürger aus Straelen auf der Polizeiwache in Venlo und gab an, dass sich sein tags zuvor entwendetes Pedelec aktuell in Venlo befindet. Das Fahrrad sei mit einem GPS-Tracker ausgestattet. Daraufhin wurde das Gemeinsame Polizeiteam aus Bundespolizei und Politie Venlo seitens der Politie Venlo zum Einsatzort entsandt. Vor Ort konnten 2 hochwertige, zusammengekettete Pedelecs festgestellt werden.

Bei der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass eines dieser Fahrräder durch die Kreispolizeibehörde Kleve wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zur Eigentumssicherung ausgeschrieben war. Es wurde tatsächlich tags zuvor gestohlen. Die Politie Venlo stellte beide Fahrräder sicher. Die Beamten der Bundespolizei informierten die Kreispolizeibehörde Kleve und den Geschädigten, der sein Fahrrad dann bei der Polizei in Venlo abholen konnte.

Durch den unkomplizierten Informationsaustausch über das gemeinsame Polizeiteam konnte der Sachverhalt zügig aufgeklärt und das gestohlene Fahrrad dem rechtmäßigen Besitzer schnell zurückgegeben werden.

