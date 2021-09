Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Trunkenheit am Steuer

Kehl (ots)

Im Laufe einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte am Dienstagmorgen in der "Straßburger Straße" einen 26-jähriger PKW-Fahrer unter mutmaßlichem Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen werden. Gegen 01:10 Uhr stellte die Polizei bei dem Mann Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest brachte einen Promillewert von über einem Promille hervor. Eine Blutentnahme folgte im Polizeirevier Kehl. /sch

