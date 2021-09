Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Sturz in Orchestergraben

Bühl (ots)

Bei einem Arbeitsunfall in Bühl wurde ein 66-Jähriger am Montagnachmittag schwer verletzt. Der Mann war gegen 14:00 Uhr mit Wartungsarbeiten der Hebebühne in der Marktstraße beschäftigt, als er dabei in einen 6 Meter tiefen Grab stürzte. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 66 Jahre alte Mann in ein Klinikum geflogen. /sch

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell