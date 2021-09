Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Verkehrsunfall

Bad Peterstal - Griesbach (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag kurz vor Mitternacht in der Kniebisstraße. Ein mutmaßlich alkoholisierter 36-Jähriger kam mit seinem Auto nach ersten Erkenntnissen gegen 23:50 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Zaun einer dort befindlichen Firma. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige.

