Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 30.03.2022 gegen 15:50 Uhr befuhr eine 24-jährige PKW-Fahrerin die Ernst-Abbé-Straße und bog nach links in die Pestalozzistraße ab. Von ihr aus links befuhr die Pestalozzistraße zeitgleich ein 76-jähriger PKW-Fahrer. Für ihn bestand eine Wartepflicht und die 24-Jährige war somit vorfahrtsberechtigt. Der 76-Jährige übersah den bevorrechtigten PKW aufgrund eines geparkten Fahrzeugs und nahm ihr die Vorfahrt. Infolgedessen kollidierten die PKW im Frontbereich. Die 24-Jährige erlitt einen erheblichen Schock, weswegen der Rettungsdienst verständigt wurde. Sichtbare Verletzungen erlitten die Beteiligten nicht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 14.000 Euro.

Am 30.03.2022 um 20 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem PKW die Auestraße in Richtung der Wormser Landstraße und fuhr in den auf Höhe der Einmündung Tullastraße befindlichen Kreisverkehr ein. Hierbei ging er irrtümlich davon aus, dass eine 59-jährige Mofa-Fahrerin gerade aus dem Kreisverkehr ausfahre und er somit einfahren könne. Tatsächlich blieb die 59-Jährige aber im Kreisverkehr, musste aufgrund des einfahrenden PKW des 40-Jährigen stark bremsen und stürzte hierbei auf der nassen Fahrbahn, ohne dass es zum Zusammenstoß kam. Die Mofa-Fahrerin verletzte sich hierbei am Bein und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand lediglich am Mofa Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell