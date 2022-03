Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kontrollen der Polizei Speyer am 30.03.2022

Speyer (ots)

Am 30.03.2022 richtete die Polizei Speyer mehrere Kontrollstellen ein und führte außerdem mobile Fahrzeugkontrollen durch.

So wurde von 10 bis 11 Uhr eine Kontrollstelle in der Hasenpfühlerweide eingerichtet, in deren Verlauf 25 Fahrzeuge kontrolliert wurden. Hierbei wurden ein Verstoß gegen das Anschnallgebot festgestellt und zwei Mängelberichte ausgestellt.

Zwischen 12 und 12:30 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Kurt-Schumacher-Straße durchgeführt. Hierbei fuhr nur ein Verkehrsteilnehmer schneller als die erlaubten 50 km/h und wurde mit 62 km/h gemessen.

Zwischen 12:45 Uhr und 13:25 Uhr wurden Geschwindigkeitsmessungen in der Landauer Straße durchgeführt. Hier wurden 9 Verkehrsteilnehmer mit mehr als den erlaubten 30 km/h gemessen. Der Spitzenreiter wurde mit 52 km/h gemessen.

Von 14:50 Uhr bis 15:40 Uhr wurde eine Kontrollstelle in der Auestraße eingerichtet. Hier wurden 30 Fahrzeuge kontrolliert. In sieben Fällen benutzten Fahrzeugführer verbotswidrig ein Mobiltelefon. Außerdem wurden drei Verstöße gegen die Gurtpflicht und ein Fall von mangelhafter Kindersicherung festgestellt.

Gegen 17:10 Uhr unterzog eine Polizeistreife den 35-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Wormser Landstraße einer Verkehrskontrolle. Bei ihm ergaben sich Anhaltspunkte für eine Fahrt unter Kokain, was ein freiwillig durchgeführter Urintest bestätigte. Daher verbrachten ihn die Beamten zur Dienststelle, veranlassten eine Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle wurde veranlasst.

