Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht - Fußgängerin (17) verletzt

Bochum (ots)

Das Verkehrskommissariat sucht einen Radfahrer, der sich nach einem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin am Freitagnachmittag, 4. März, in Bochum-Wiemelhausen unerlaubt entfernt hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand stieg eine 17-jährige Bochumerin um 16.45 Uhr an der Königsallee an der Bushaltestelle "Werk Eikhoff" aus dem Bus aus und kollidierte unmittelbar nach dem Aussteigen mit einem unbekannten Radfahrer. Beide stürzten zu Boden. Der Radfahrer entfernte sich in Richtung Stiepel, ohne sich um die Unfallregulierung zu kümmern.

Der Radfahrer ist etwa 60 Jahre alt, hat graue Haare und einen grauen Bart. Er trug zur Unfallzeit eine beigefarbene Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe sowie einen schwarzen Fahrradhelm. Möglicherweise war er mit einem Pedelec unterwegs.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den beteiligten Radfahrer sowie Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909 5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell