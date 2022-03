POL-BO: Abbiegeunfall: Pedelecfahrer (69) von Auto erfasst

Bochum (ots) - Nach einer Unfallflucht am Freitagmorgen, 4. März, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Unbekannter hat einen geparkten Wagen touchiert und auf eine Kreuzung geschoben. Gegen 3 Uhr war ein unbekannter Autofahrer nach bisherigem Kenntnisstand auf der Straße "Hiltroper Landwehr" in Richtung Revierpark unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Karl-Ernst-Straße ist er mit einem am Straßenrand abgestellten ...

