BPOLI S: Zeugen gesucht: 88-Jährige von S-Bahn erfasst und schwer verletzt

Böblingen (ots)

In der vergangenen Sonntagnacht (14.11.2021) wurde eine 88-Jährige kurz vor dem Böblinger Bahnhof von einer S-Bahn erfasst und schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich die 88-Jährige aus bislang unbekannten Gründen gegen 23:00 Uhr im Gleisbereich kurz vor dem Böblinger Bahnhof befunden haben. Der Lokführer einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg konnte die Frau in den Gleisen zwar noch erkennen, diese wurde jedoch trotz eingeleiteter Schnellbremsung von dem Zug erfasst und hierdurch schwer verletzt. Die Geschädigte war während des Vorfalls mit einem Rollator unterwegs gewesen und trug eine auffallend weiße Jacke. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, diese der ermittelnden Bundespolizei mitzuteilen. Insbesondere Reisende, welche die 88-Jährige zuvor auf dem Bahnsteig wahrgenommen oder gesehen haben wie diese auf die Gleise geriet, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

