BPOLI S: Schlägerei in der S-Bahn

Am gestrigen Abend (17.11.2021) sind zwei junge Männer im S-Bahnbereich des Stuttgarter Hauptbahnhofs in Streit geraten und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche in einer S-Bahn fortgesetzt wurde.

Gegen 18:30 Uhr soll der 27-jährige deutsche Staatsangehörige den 21-jährigen US-amerikanischen Staatsangehörigen provokant angeschaut haben worauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Diese wurde in einer S-Bahn der Linie S6 in Richtung Zuffenhausen wohl fortgeführt. Angeblich schlug der 27-Jährige noch auf den US-Bürger ein, als dieser bereits auf dem Boden lag. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchten mehrere Reisende die beiden Kontrahenten voneinander zu trennen. Der 21-Jährige stieg beim Halt der Bahn in Zuffenhausen aus und konnte kurze Zeit darauf durch eine Streife der Landespolizei angetroffen werden. Der 27-Jährige wurde durch die Bundespolizei am Bahnhof Zuffenhausen festgestellt. Beide Männer trugen leichte Verletzungen im Gesicht davon, lehnten jedoch eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte vor Ort ab. Gegen die bereits polizeibekannten Männer wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung durch die Bundespolizei Stuttgart eingeleitet.

