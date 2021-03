Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Delmenhorst - Pkw streift auf der Flucht Streifenwagen und verunfallt, Insassen festgenommen ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gegen 02.40 Uhr fuhr ein flüchtender Pkw Mazda an einer Straßensperre der Polizei vorbei, streifte einen Streifenwagen und kam stark beschädigt ca. einen Kilometer später zum Stehen.

Nachdem der Pkw zuvor mehrere Haltezeichen missachtet hatte, baute die Polizei mit zwei Streifenwagen auf der Adelheider Straße eine Straßensperre auf. Der flüchtende Mazda versuchte links über den Gehweg an der Sperre in Richtung Stadtmitte vorbeizufahren. Hierbei streifte er einen Streifenwagen und fuhr direkt auf einen Polizisten zu. Dieser konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Nach ca. einem Kilometer blieb das Fluchtfahrzeug stehen, die drei männlichen Insassen stiegen aus und flüchteten zu Fuß weiter. Sie konnten im Anschluss von der Polizei festgenommen werden. Die Polizei Delmenhorst hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen und der Flucht aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde von Kollegen der benachbarten Polizeidienststelle Syke aufgenommen.

