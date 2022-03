Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 07:50 Uhr kam es in Schifferstadt in der Dudenhofener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte befuhr die Straße in Richtung Schifferstadt. Ihr kam dabei ein weißer Kleinwagen entgegen. Dieser fuhr mittig auf der Fahrbahn und laut der Zeugin mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Geschädigte musste ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Während dem Ausweichmanöver platzte der hintere rechte Reifen. Das Fahrzeug musste deshalb abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro. Die Geschädigte gibt an, dass es sich um eine junge Fahrerin (circa 20-25 Jahre alt) mit blonden Haaren gehandelt hätte. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235-4950 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell