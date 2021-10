Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Brakel (ots)

Der Geschädigte hatte am 30.10.21, gegen 16.50 Uhr seinen Pkw, ein grauer 3er BMW, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Warburger Straße in der Innenstadt von Brakel abgestellt. Gegen 17.15 Uhr kehrte er zurück und musste feststellen, dass ein unbekanntes Fahrzeug gegen seinen Pkw gefahren war und einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro verursacht hatte. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0./TT

