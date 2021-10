Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrecher in Imbiss auf Frischer Tat gefasst

Brakel (ots)

Am 31.10.2021, gegen 04.02 Uhr wurde in der Brakeler Innenstadt in einem Imbiss der Einbruchsalarm ausgelöst.

Eingesetzte Polizeikräfte waren zeitnah vor Ort und konnten noch im Imbiss einen alkoholisierten, 24jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Er wurde dem Polizeigewahrsam in Höxter zugeführt, wo er nach Ausnüchterung wieder entlassen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet./TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell