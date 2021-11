Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Garagenbrand in Wulsbüttel

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet in der Nacht von Montag auf Dienstag kurz nach Mitternacht eine Doppelgarage auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Aue in Brand. In den Garagen waren Verkaufsartikel, aber auch ein Motorrad und ein E-Bike (ohne Akku) gelagert. Der Schaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Brandermittler und Kriminaltechniker des Polizeikommissariates Schiffdorf haben den Brandort untersucht. Valide Ergebnisse stehen noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell