Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Hechthausen/Klint. Am Montagmittag (01.11.2021) nutzten bisher unbekannte Täter die kurze Abwesenheit der Anwohner und brachen zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Sandfeld Ost" ein. Hierzu wurde mit einem im Garten liegenden Feldstein die Scheibe eines Fensters eingeworfen. Das Klirren könnte möglicherweise von Zeugen wahrgenommen worden sein. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Hemmoor (04771 6070) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell