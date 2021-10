Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven - Randalierer in der Innenstadt

Am Samstag den 30.10.2021, ca. 06.00 Uhr, zog offensichtlich eine größere Personengruppe durch die Innenstadt Cuxhavens und fiel unter anderem durch lautes Gegröle auf. An diversen Stellen wurden zudem Müllbehälter umgekippt. Strafbar wurde der Streifzug, als aus der bislang unbekannt gebliebenen Gruppe heraus die Schaukästen eines Kinos entglast wurden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000,00 EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Cuxhaven unter Tel.: 04721/5730

Loxstedt - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Samstag den 30.10.2021, gegen 05:50 Uhr verunfallte am Samstagmorgen ein 53-jähriger Bremerhavener in Loxstedt. Der Mann befuhr zunächst die B71 in Richtung Bremerhaven und kommt in Folge einer Alkoholbeeinflussung nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Grünstreifen mit einem Stromverteilerkasten. Die Kollision führte u.a. zu einem Stromausfall der dortigen Straßenbeleuchtung. Bei der Unfallaufnahme durch Beamte des PK Schiffdorf stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem 53-jährigen wurde ein Atemalkoholwert von mehr als 2,2 Promille festgestellt. Im Krankenhaus wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Pkw Ford musste abgeschleppt werden. Zur Bergung des Fahrzeuges musste die B 71 für zwei Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000,00EUR.

