POL-CUX: Update zum schweren Verkehrsunfall auf der BAB 27 bei Schwanewede - Vollsperrung dauert noch an (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27. Wie bereits berichtet ereignete sich am heutigen Freitagnachmittag auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 14:15 Uhr kam ein 35-jähriger Hamburger mit seinem mit Altkleidern beladenen Sattelzug aufgrund unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Seitenschutzplanke. Im Anschluss schaukelte sich der Sattelzug auf, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kippte schließlich auf die linke Fahrzeugseite. Durch den Unfall riss der Tank auf und der Kraftstoff entzündete sich. Der Fahrzeugführer wurde zunächst in seinem Führerhaus eingeklemmt, konnte aber durch schnell und sehr engagiert agierende Ersthelfer durch Einschlagen der Frontscheibe aus seinem Fahrzeug befreit werden, bevor dieses vollständig ausbrannte. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Fahrzeugführer leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Ersthelfer verletzte sich bei der Rettung des Fahrers ebenfalls leicht und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 150.000 Euro.

Durch den Unfall kam und kommt es zu enormen Verkehrsbehinderungen. Zeitweise entstand ein Rückstau von bis zu 15km.

Die Fahrbahn ist für die Bergungsarbeiten in Richtung Cuxhaven weiterhin gesperrt. Ob gravierende Schäden an der Fahrbahn entstanden sind, kann erst nach Abschluss der Bergung bewertet werden. Die Sperrung wird noch voraussichtlich bis Mitternacht, eventuell bis in die Morgenstunden, andauern.

