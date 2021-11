Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Sonntagnachmittag (31.10.2021) meldeten Verkehrsteilnehmer gegen 17:10 Uhr einen auffällig Schlangenlinien fahrenden PKW im Bereich der Haydnstraße in Cuxhaven. Bei der Kontrolle des 64-Fahrzeugführers aus Emsdetten (NRW) wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Vortest ergab einen Wert von annähernd 2,5 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 19:00 Uhr wurde ein Kleinkraftfahrzeug (Fahrzeug bis 45km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit) im Elfenweg kontrolliert. Der Fahrzeugführer, ein 46-jähriger Cuxhavener, stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen 23:00 Uhr wurde ein 23-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW im Döser Feldweg kontrolliert. Auch hier ergab sich der Verdacht, dass der Mann alkoholisiert am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Loxstedt/BAB27. Montagmorgen (01.11.2021) fiel Beamten des Polizeikommissariats Schiffdorf gegen 02:00 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf ein PKW Daimler-Benz auf, welcher mit eingeschaltetem Warnblinklicht in starken Schlangenlinien vor Ihnen fuhr. Bereits vor der Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass beide Reifen auf der Fahrerseite des PKW geplatzt waren. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrzeugführers aus Bremen war starker Alkoholgeruch wahrnehmbar, ein Vortest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der Fahrzeugführer gab weiter an, dass er diverse Medikamente genommen hätte. Des Weiteren wurde beim Fahrzeugführer ein Einhandmesser aufgefunden, welches er nicht hätte führen dürfen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sowie das Messer wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

