Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigung ( kal )

Einbeck (ots)

In der Zeit vom 09.10.2021, 14:00 Uhr bis zum 10.10.2021, 09:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter, eventuell mit einer Glasflasche, den Glaseinsatz einer Fensterscheibe einer Schule am Hubeweg. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

