Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung durch Steinwurf ( kal )

Einbeck (ots)

Am 09.10.2021 beschädigte um 22:30 Uhr ein unbekannter Täter den Glaseinsatz einer Hauseingangstür im Tiedexer Tor. Der in diesem Haus wohnende 57-jährige Mieter vernahm einen lauten Knall und musste dann feststellen, dass mit einem Stein eine kleine Scheibe der Hauseingangstür beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dieser Straftat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Einbeck unter der Rufnummer 05561/94978-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell