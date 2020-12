POL-LIP: Kreis Lippe. Kontrollen zum Jahreswechsel.

Polizei Lippe

Die Polizei Lippe ist zu Silvester mit hoher Präsenz im ganzen Kreisgebiet im Einsatz, um schnell eingreifen und helfen zu können. Neben den alljährlichen Alkohol- und Drogenkontrollen unterstützen die Einsatzkräfte in diesem Jahr die Ordnungsbehörden bei den flächendeckenden Kontrollen der Einhaltung von Corona-Regeln.

In Lippe gelten neben der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW weitere Einschränkungen, die in den Allgemeinverfügungen des Kreises beschrieben wurden. Dazu gehören die nächtliche Ausgangssperre zwischen 3 und 6 Uhr, die verschärften Kontaktbeschränkungen und das Alkoholverbot im öffentlichen Raum für den ganzen Kreis sowie ein Feuerwerksverbot und weitreichendere Kontaktbeschränkungen in Teilen Lippes. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig über die Regeln für die Silvesternacht für Ihren Wohnort, damit Sie den Jahreswechsel ohne Ärger genießen können. Umfassende Informationen gibt es zum Beispiel auf der Internetseite des Kreises Lippe: https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/corona.php.

Der Großteil der Lipperinnen und Lipper hält sich an die geltenden Regelungen, das hat sich auch an den vergangenen Wochenenden bestätigt. Dennoch stellten Einsatzkräfte insbesondere im Rahmen der nächtlichen Kontrollen von Personen und Fahrzeugen an den Weihnachtsfeiertagen mehrere Verstöße gegen die Ausgangssperre fest. Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden ebenfalls im Rahmen der Streife geahndet. Auch zum Jahreswechsel wird die Polizei Lippe gemeinsam mit den Ordnungsbehörden konsequent gegen Menschen Vorgehen, die behördliche Auflagen nicht befolgen und damit die Gesundheit von Mitmenschen gefährden.

Die Polizei Lippe wünscht allen Lipperinnen und Lippern einen friedlichen Jahreswechsel und einen gesunden Start in 2021.

