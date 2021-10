Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Autobatterien vom Gelände eines Autohauses

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hirschberger Straße/Robert Bosch-Straße Samstag, 9.10.2021, 18.40 - 18.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - bislang unbekannte Täter begaben sich am Samstagabend auf das umzäunte Gelände eines Autohauses in der Hirschberger Straße. Hier wurden 5 alte Autobatterien im Wert von ca. 50,- Euro aus einem Container entwendet. Der bzw. die Täter flüchteten zunächst unerkannt.

In unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang wurde um 18.40 Uhr von einem aufmerksamen Zeugen gemeldet, dass sich drei bis vier verdächtige Personen an einem Autohaus in der Robert-Bosch-Straße aufhalten und Gegenstände in einen weißen Transporter einladen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den verdächtigen Personen sowie dem Fahrzeug verlief negativ. Bei einer anschießenden Überprüfung konnten hier vor Ort keinerlei fehlende Gegenstände oder Beschädigungen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551/7005-0).

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell