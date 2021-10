Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Pkw durch einen Fahrradfahrer

Northeim (ots)

37154 Northeim, Seesener Landstraße/Galgenbergsweg, Samstag, 9.10.2021, 21.50 Uhr

NORTHEIM (hei) - Am Samstagabend kam es an der Einmündung Seesener Landstraße/Galgenbergsweg zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Northeim und einem bislang unbekannten männlichen Radfahrer. Der Radfahrer hatte zuvor den Weg des Pkw-Fahrers gequert, ohne dass es zu einem Unfall gekommen war. Im Zuge des anschließenden Streitgesprächs zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern nahm der Radfahrer sein Fahrrad in beide Hände und warf es gegen die Beifahrertür des Pkw. Anschließend hob er sein Rad wieder auf und flüchtete in Richtung Innenstadt. Der 22jährige nahm mit seinem beschädigten Pkw zunächst die Verfolgung auf, verlor den flüchtigen Radfahrer nach kurzer Zeit jedoch aus den Augen. Eine sofort nach Alarmierung der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

