POL-PDLU: Speyer - Fahrraddieb wiedererkannt und auf der Flucht gestellt

Speyer (ots)

Am 29.03.2022 gegen 15:10 Uhr beobachtete ein 15-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Auestraße zwei Männer, die Fahrräder mit sich führten. Hierbei fiel dem 15-Jährigen auf, dass einer der Männer das ihm am Abend des Vortages entwendete schwarz-rote Mountainbike im Wert von 650 Euro benutzte. Er sprach die Männer an, woraufhin beide auf den Fahrrädern in Richtung Tullastraße flüchteten. Der Tatverdächtige warf das schwarz-rote Mountainbike hierbei auf den Parkplatz eines Supermarktes und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Eine Polizeistreife erblickte den 37-jährigen Tatverdächtigen im Otterstadter Weg und konnte ihn nach fußläufiger Verfolgung im Erlenweg festnehmen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahls. Sein Begleiter konnte unerkannt auf einem blauen Fahrrad entkommen. Der 15-Jährigen rechtmäßige Eigentümer nahm sein schwarz-rotes Mountainbike wieder entgegen.

