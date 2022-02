Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge und Maschinen aus Container gestohlen ++ Seevetal/Meckelfeld - Katalysatoren abgetrennt ++ Toppenstedt/A7 - Gegen Baum geprallt

Stelle (ots)

Werkzeuge und Maschinen aus Container gestohlen

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit zwischen dem 4.2.2022, 12:00 Uhr und dem 7.2.2022, 5:30 Uhr, haben Diebe auf einer Baustelle an der Hamburger Straße insgesamt drei Baucontainer aufgebrochen. Aus diesen Containern entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge und Maschinen, darunter ein Diamantkernbohrgerät und eine Rüttelplatte. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Seevetal/Meckelfeld - Katalysatoren abgetrennt

Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt an der Seevetalstraße sind am Wochenende die Katalysatoren zweier Fahrzeuge abgebaut worden. Unbekannte suchten in der Zeit zwischen Samstag, 5.2.2022, 16:00 Uhr und Montag, 7.2.2022, 7:00 Uhr das Gelände auf. Anschließend trennten sie die Katalysatoren zweier Pkw aus der Abgasanlage heraus und entwendeten sie. Der Schaden beläuft sich auf rund 1.200 Euro.

Toppenstedt/A7 - Gegen Baum geprallt

Auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg, kam es am Montag, 7.2.2022, gegen 4:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann, der mit einem Ford-Kleintransporter auf der Bahn unterwegs war, kam auf der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen. Der Spurenlage nach touchierte der Transporter zunächst die Betongleitwand in der Fahrbahnmitte, wurde daraufhin nach rechts abgelenkt, kollidierte mit einer Seitenschutzplanke und prallte schließlich in Höhe eines Parkplatzes gegen einen Baum. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell