POL-WL: Gartenschuppen in Brand gesetzt ++ Salzhausen - Fallrohre gestohlen

Jesteburg (ots)

Gartenschuppen in Brand gesetzt

Am Donnerstagabend, 3.2.2022, gegen 22:30 Uhr, entdeckte eine Zeugin Feuer auf einem Waldgrundstück Bei der Straße Am Rüsselkäfer. Als die ersten Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war die rund zwölf Quadratmeter große Gartenhütte bereits komplett niedergebrannt. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die hölzerne Hütte vorsätzlich in Brand gesetzt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 EUR.

Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich des Waldes zwischen den Straßen Am Rüsselkäfer und Itzenbütteler Heuweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Salzhausen - Fallrohre gestohlen

Das Vereinsheim des Sportvereins an der Schützenstraße ist in der Nacht zu Donnerstag, 3.2.2022, von Dieben heimgesucht worden. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 7:15 Uhr montierten Täter mehrere Kupferfallrohre vom Gebäude ab und stahlen diese. Der Gesamtschaden wird auf rund 1500 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Telefon 04172 986610.

