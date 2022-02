Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Alarmanlage vertrieb Einbrecher

Jesteburg (ots)

Am Dienstag, 01.02.2022, gegen 17 Uhr, versuchten Diebe in ein Einfamilienhaus am Ziegeleiweg einzubrechen. Als sie versuchten, die Terrassentür aufzudrücken, lösten sie jedoch die Alarmanlage aus. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten. Es blieb bei geringem Sachschaden.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

