POL-WL: Nach versuchtem Totschlag am 29.1.2022: Erneuter Zeugenaufruf ++ Landkreis Harburg - Erneut mehrere Versammlungen im Kreisgebiet ++ Buchholz - In Wohnung eingestiegen ++ u.w.M.

Nach versuchtem Totschlag am 29.1.2022: Erneuter Zeugenaufruf

Im Zuge der Ermittlungen nach dem versuchten Totschlag auf dem Steller Bahnhof am 29.1.2020 konnte die Polizei mittlerweile das 64-jährige Opfer vernehmen. Demnach kannten sich der Beschuldigte und das Opfer nicht. Der Angriff erfolgte nach Schilderungen des 64-jährigen völlig unvermittelt.

Unmittelbar vor dem Angriff soll sich ein junger, dunkel gekleideter Mann, ebenfalls an Gleis 4, in einem benachbarten Wartehäuschen aufgehalten haben. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge für die Polizei sein. Er wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Landkreis Harburg - Erneut mehrere Versammlungen im Kreisgebiet

Auch gestern, 31.1.2022, gab es im gesamten Landkreis mehrere, größtenteils nicht angezeigte, coronakritische Versammlungen. In Winsen und Tostedt fanden zudem angezeigte Gegenversammlungen statt.

Während in den meisten Fällen die Teilnehmenden der verschiedenen Versammlungen nach Aufforderung die geltenden Auflagen einhielten und die Polizei nur vereinzelte Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Maske ahnden musste, wurden diese Auflagen von den rund 80 Teilnehmenden einer coronakritischen Versammlung in Tostedt weitestgehend ignoriert. Trotz wiederholter Aufforderungen zum Tragen einer Maske setzten sich viele Personen darüber hinweg. In der Folge wurde die Versammlung mehrfach von der Polizei gestoppt. Zahlreiche Personalien der Teilnehmenden wurden festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Versammlungsteilnehmer widersetzte sich den Maßnahmen der Polizei, so dass er von den Beamten zu Boden gebracht werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht. Der Mann wurde ambulant vom Rettungsdienst behandelt. Nach rund einer Stunde wurde die Versammlung von der Polizei aufgelöst. Die Teilnehmenden entfernten sich in kleinen Gruppen.

Buchholz - In Wohnung eingestiegen

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Sonntag, 30.1.2022, 10:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Feldstraße eingebrochen. Die Täter öffneten dazu ein auf Kipp stehendes Fenster. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Was sie dabei alles erbeuten, ist noch unklar.

Seevetal/Fleestedt - Tageswohnungseinbruch

In einem Mehrfamilienhaus an der Friedrich-Scheunemann-Straße kam es am Montag, 31.1.2020 zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 19:20 Uhr und 20:50 Uhr kletterte in die Täter auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss und hebelten anschließend die Balkontür auf. Nach ersten Erkenntnissen machten die Diebe bei ihrem Einbruch allerdings keine Beute. Es blieb bei geringem Sachschaden an der Balkontür.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Buchholz/Seppensen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Eine 58-jährige Frau hat am Montagabend, 31.1.2022, gegen 21:05 Uhr, auf dem Seppenser Mühlenweg einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war mit ihrem Audi kurz vor der Straße Buchholzer Berg auf die Gegenfahrspur geraten und dort frontal gegen einen ihr entgegenkommenden Smart einer ebenfalls 58-jährigen Frau geprallt. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt noch weiter bis in die Straße Moordamm fort. Dort fuhr sie erst gegen eine Mülltonne und schließlich in eine Gartenhecke.

Bei der Unfallverursacherin wurde eine Atemalkoholkonzentration von rund 1,4 Promille festgestellt. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher. Die Fahrerin des Smart erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

