Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für den Zeitraum Freitag, 28.01.2022 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.01.2022 12:00 Uhr

Buchholz (ots)

Fahren unter Einfluss von Alkohol

Der 18- jährige Fahrzeugführer wurde in den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 05:20 Uhr, in Buchholz kontrolliert. Er führte einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter einer Alkoholbeeinflussung stand. Eine Alkoholmessung ergab einen Wert von 0,64 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wird gegen ihn eingeleitet.

Buchholz - Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen Mitternacht in der Hamburger Straße in Buchholz zu einem Einbruch in die dortige ELAN- Tankstelle. Die unbekannte Täterschaft wirft mit einem Gullideckel die Glastür zur Tankstelle ein. Sie betritt den Verkaufsraum, entwendet Tabakwaren und Kleingeld und flüchtet anschließend über angrenzende Grundstücke. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Buchholz - Verkehrsunfall nach Ampelausfall

Nachdem die Lichtzeichenanlage an der B75 Ecke Nordring ausfiel, ereignete sich dort am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 73- jähriger Fahrzeugführer wollte vom Nordring kommend nach links auf die Bundesstraße einfahren und übersah hierbei den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin ist leicht verletzt worden und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Buchholz verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Kreuzung für wenige Stunden einseitig gesperrt.

Tostedt - Einbruchsdiebstähle in Bekleidungsgeschäften

Die unbekannte Täterschaft wirft in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einem Schachtdeckel die Eingangstür zum KIK-Textildiscounter ein und betritt den Verkaufsraum. Das Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Das danebengelegene Schuhgeschäft wird ebenfalls angegangen. Hier wird lediglich die Tür durch den Schlag mit einem Schachtdeckel beschädigt. Ein Eindringen ins Gebäude gelang nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter der Telefonnummer 04181-2850 zu melden.

Tostedt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag kam es in der Bahnhofstraße in Höhe des Kreisverkehrs zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein blauer Kastenwagen mit Anhänger überholte noch im Kreisverkehr den 70-jährigen Fahrradfahrer und touchierte ihn hierbei am linken Knöchel. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Bei dem Sturz wurde ebenfalls seine Kleidung sowie seine Brille beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich in Richtung B75 von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zu dem flüchtenden Fahrzeug und/oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Tostedt unter 04182- 404270 zu melden.

BAB1 FR Hamburg - Unfall nach umgestürzten Baum

Am Samstag gegen 18:30 Uhr stürzte im Autobahndreieck Buchholz witterungsbedingt ein Baum auf den linken Fahrstreifen der BAB 1, Richtungsfahrbahn Bremen (Auffahrt von der BAB 261 kommend). In kurzer Folge stießen fünf Pkw mit diesem zusammen. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Die Autobahn wurde für den Zeitraum der Beseitigung der Gefahrenstelle durch die Feuerwehr voll gesperrt. Da sämtliche Fahrzeuge im Anschluss an den Verkehrsunfall noch fahrbereit waren, wurden die beteiligten Verkehrsteilnehmer zunächst zu einem nahegelegenen Autohof geleitet. Dort erfolgte anschließend die Aufnahme der Personalien und eine Dokumentation der Unfallschäden.

Seevetal/ Glüsingen - Trunkenheitsfahrt

Am Freitag, den 28.01.2022, gegen 07:45 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Seevetal in der Seevetalstraße in Glüsingen eine Mercedes E-Klasse. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 52-jährigen Fahrzeugführerin einen Wert von 1,23 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Stelle - Versuchtes Tötungsdelikt (Nachtrag)

Das Opfer kam in ein Krankenhaus und ist nach einer Operation außer Lebensgefahr. Der Täter wurde einem Bereitschaftsrichter des AG Soltau vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft. Während der Tatausführung hielt ein Metronom am Bahnhof Stelle. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) zu melden (Tel. 04171-7960).

Tespe - Verfolgungsfahrt nach Dieseldiebstahl

Am frühen Sonntagmorgen begaben sich vermutlich zwei Täter auf das Gelände einer Spedition in Tespe/Bütlingen und begannen Dieselkraftstoff in mitgebrachte Behälter umzufüllen. Hierbei wurden sie durch den Geschädigten überrascht, dem noch ein benachbarter Landwirt zur Hilfe kam. Die Täter versuchten zu flüchten, wurden aber von dem Landwirt aufgehalten. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Landwirt leicht verletzt wurde. Kurz bevor die Polizei eintraf, gelang einem Täter mit seinem Pkw die Flucht. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Richtung Lüneburg. In Lüneburg endete die Fahrt nach einem Zusammenstoß mit einem Streifenwagen und der Täter, ein 24-jähriger Mann aus Lüneburg, konnte festgenommen werden. Dem anderen Täter gelang zunächst die Flucht zu Fuß, die Ermittlungen führten jedoch zu einem Tatverdächtigen. Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

