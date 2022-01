Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zeugensuche nach Einschleichdiebstahl

Seevetal/Metzendorf (ots)

Bereits am 20.01.2022, gegen kurz nach 14 Uhr, kam es an der Metzendorfer Straße zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Der Bewohner hatte es nur kurz verlassen, um auf dem Grundstück etwas zu holen. In diesem Moment schlichen sich zwei Männer durch die offene Haustür in das Gebäude. Als der Eigentümer Sekunden später wieder ins Haus kam, überraschte er die beiden Täter, die daraufhin durch eine Terrassentür flüchteten. Der Geschädigte konnte beobachten, wie die Männer in einen Pkw sprangen und davonfuhren.

Mittlerweile weiß die Polizei, dass es sich um einen dunklen Pkw, möglicherweise einem Opel Corsa, mit niederländischem Kennzeichen (schwarze Schrift auf gelbem Grund) handelte. Zeugen konnten zudem angeben, dass der Wagen auf die B 75 und dann in Richtung Hamburg gefahren war.

Die Beamten suchen nun weitere Zeugen, denen der Pkw möglicherweise schon vorher in den umliegenden Straßen aufgefallen war. Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell