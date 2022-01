Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erneut mehrere Taschendiebstähle ++ Hanstedt - Einbruch in Kindergarten ++ Buchholz - Mülltonnenbrände ++ Brackel - Mit PKW überschlagen

Landkreis Harburg (ots)

Erneut mehrere Taschendiebstähle

Am Donnerstag, 27.01.2022, registrierte die Polizei drei Taschendiebstähle, bei denen die Geschädigten während des Einkaufens bestohlen wurden.

In Buchholz traf es eine 81-jährige Frau, die gegen 10:20 Uhr in einem Markt in der Hamburger Straße unterwegs war. Ihr strahlen die Täter ein Portmonee aus der Jackentasche. Darin befanden sich Ausweise, EC Karten und Bargeld.

Gegen 10:30 Uhr wurde eine 74-Jährige in Tostedt bestohlen. Die Frau war im Aldi-Markt an der Straße Zinnhütte unterwegs. Die Täter entnahmen die Geldbörse aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche. Auch hier erbeuteten sie neben zahlreichen Ausweispapieren Bargeld.

In Neu Wulmstorf kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Eine 62-jährige Frau, die zu dieser Zeit im Aldi-Markt an der Straße Wulmstorfer Wiesen einkaufte, wurde das Portmonee mit Bargeld und Papieren aus der Jackentasche gezogen. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 EUR geschätzt.

Hanstedt - Einbruch in Kindergarten

In der Nacht zu Donnerstag, 27.1.2022, in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 6:00 Uhr, kam es in der Fritz-Reuter-Straße zu einem Einbruch. Die Täter verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Gebäude und brachen einen Möbeltresor aus der Verankerung. Diesen ließen sie aufgebrochen unweit des Tatortes zurück. Nach ersten Erkenntnissen erbeutet in die Täter etwas Bargeld. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 400 EUR. Auch auf dem benachbarten Grundstück waren die Täter unterwegs und versuchten dort, in ein Büro einzusteigen. Es gelang ihnen jedoch nicht, das Fenster zu öffnen.

Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Buchholz - Mülltonnenbrände

Am Donnerstagmorgen (27.1.2022), gegen 5:35 Uhr, wurde in der Straße Pennskuhle eine Mülltonne in Brand gesetzt. Im Rahmen der Fahndung entdeckten Beamte gegen kurz nach 06 Uhr auch in der Straße Am Thing eine brennende Mülltonne. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen.

In den letzten Wochen kam es bereits mehrfach zu ähnlich gelagerten Fällen im Buchholzer Stadtgebiet. Der Zentrale Kriminaldienst geht ersten Hinweisen nach. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Brackel - Mit PKW überschlagen

Auf der L 215, zwischen Thieshope und Pattensen, kam es am Donnerstag, 27.1.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:10 Uhr kam die 24-jährige Fahrerin eine Skoda Roomster mit ihrem Wagen in einer Rechtskurve aus bislang unbekannte Ursache von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und blieb kopfüber auf einem Acker liegen. Anschließend geriet der PKW im Bereich des Motorraums in Brand. Währenddessen konnte die Fahrerin mit leichten Verletzungen aus dem PKW befreit werden. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 12.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell