POL-WL: Wohnungseinbrüche ++ Buchholz/Sprötze - Unfall beim Einbiegen

Wohnungseinbrüche

Am Sonntag, 30.01.2022, in der Zeit zwischen 13 und 20 Uhr, sind Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Imkerweg eingebrochen. Die Täter kletterten auf den Balkon und öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume. Ob sie auch Beute machten, ist unklar.

In Hanstedt/Schierhorn waren Diebe in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr unterwegs. Sie brachen die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Schierhorner Allee auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume. Dabei erbeuteten sie Bargeld.

Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den beiden Tatorten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Buchholz/Sprötze - Unfall beim Einbiegen

Auf der B3, zwischen Sprötze und Welle, kam es am Sonntagabend, 30.01.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.40 Uhr wollte ein 28-jähriger Mann mit seinem Toyota, von der Straße Auf der Horst kommend, nach links in die B3 einbiegen. Der Toyota fuhr in die B3 ein und kollidierte dort mit dem VW eines 25-jährigen Mannes, der mit seinem Wagen von Sprötze in Richtung Welle unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota quer über die Fahrbahn geschoben und blieb nach einer leichten Berührung mit einem Wohnmobil auf dem Fahrradweg stehen.

Der Fahrer des VW und seine 21-jährige Beifahrern wurden leicht verletzt. Ein zweijähriges Kind, das mit im Pkw saß, blieb unverletzt. Der 28-jährige Unfallverursacher wurde schwer verletzt im Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, bevor er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus kam. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

