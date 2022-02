Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg

Landkreis Harburg (ots)

Erfolgreiche Personensuche mit Polizeihubschrauber

Am Samstagabend meldete sich der Sohn einer 75-jährigen Frau aus Seevetal bei der Buchholzer Polizei und teilte mit, dass sich seine Mutter auf dem Weg von Jesteburg nach Hause festgefahren habe. Da der Sohn selber in Süddeutschland wohnt, konnte er seiner Mutter nicht selber helfen. Von Seiten der Polizei konnte telefonisch Kontakt zu der Mutter aufgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass sie sich verfahren hatte und ihr PKW in einem Waldweg steckengeblieben war. Die Dame konnte jedoch nicht sagen, wo sie sich genau befindet. Nachdem eine erste Suche mit diversen Streifenwagen keinen Erfolg brachte, wurde ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung angefordert. Für eine mögliche Bergung der Dame wurde außerdem das DRK des LK Harburg mit einem speziellen Geländefahrzeug alarmiert. Durch die Besatzung des Hubschraubers konnte der PKW schließlich in einem Waldstück bei Marxen aufgefunden werden. Im Anschluss wurde die Dame mit einem Streifenwagen nach Hause gefahren.

Zahlreiche Unfälle durch Graupelniederschlag auf der Autobahn

Am Samstagmorgen kam es aufgrund von Graupelniederschlägen und damit verbundener Straßenglätte zu insgesamt acht Unfällen auf den Autobahnen 1, 7 und 39. Hierbei wurden 21 Kraftfahrzeuge beschädigt, fünf Personen leicht und eine schwer verletzt. Die Gesamtschadenshöhe der Kraftfahrzeuge beläuft sich schätzungsweise auf 151.000 Euro.

Herausragende Unfälle:

Auf der Autobahn 39 fiel ein massiver Baum den Wetterkapriolen zum Opfer und lag quer über alle Fahrstreifen. Insgesamt wurden neun Pkw beschädigt und eine Person leicht verletzt. Zudem wurde die Feuerwehr Seevetal- Maschen zur Beseitigung des Baumes angefordert. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Lüneburg musste 40 min aufrechterhalten werden.

Auf der Autobahn 7 kam es zu einer dreistündigen Teilsperrung zwischen den Anschlussstellen Egestorf und Garlstorf in Fahrtrichtung Hamburg aufgrund von mehreren Unfällen mit ausgelaufenen Betriebsstoffen und umfangreichen Trümmerfeldern. Unter anderem überschlug sich ein Mercedes Sprinter auf winterglatter Fahrbahn, der Fahrzeugführer wurde schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Foto von diesem Unfall wurde beigefügt.

