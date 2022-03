Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Diebesgut in Fahrzeug aufgefunden

Römerberg (ots)

Am 29.03.2022 gegen 16:10 Uhr führte eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle beim 50-jährigen Fahrer eines Kleintransporters auf dem Mitfahrerparkplatz in Römerberg durch. Im Laderaum des Fahrzeugs fanden die Beamten Kupferkabel und Gabelstaplerbatterien in untypisch großen Mengen. Überprüfungen ergaben, dass sich das Ladegut eigentlich im Bestand einer Speyerer Firma befinden sollte. Der 50-Jährige räumte den Diebstahl des aufgefundenen Ladegutes sowie einen zurückliegenden Diebstahl von Firmeneigentum ein. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wert des Diebesgutes im vorliegenden Fall bewegt sich im unteren bis mittleren dreistelligen Bereich. Die Ermittlungen hinsichtlich mutmaßlicher früherer Taten dauern an.

