Polizei Duisburg

POL-DU: Online-Sprechstunde - Infos zum dualen Studium bei der Polizei

Duisburg (ots)

Polizist oder Polizistin zu sein, ist dein Traumberuf? Dann komm ins Team 110!

Wir informieren dich in einer Online-Sprechstunde am Donnerstag (24. März) in der Zeit von 16 bis 18 Uhr über das duale Studium bei der Polizei NRW. Dabei erzählen dir unsere Personalwerber alles, was du über die Bewerbungs- und Einstellungsvoraussetzungen und das Auswahlverfahren wissen musst. Anschließend beantworten sie deine Fragen und stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Du möchtest teilnehmen? Dann melde dich bis Mittwoch, den 23. März unter Personalwerbung.duisburg@polizei.nrw.de an. Du erhältst dann die Zugangsdaten und alle notwendigen Unterlagen. Wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell