POL-MK: Imbisswagen aufgebrochen

Neuenrade (ots) - Am Mittwochabend wurde zwischen 20.00 und 20:30 Uhr die Kasse eines Discounters an der Bahnhofstraße aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten Bargeld in einem dreistelligen Bereich. Die Angestellten befanden sich in diesem Zeitraum im hinteren Bereich des Marktes. Die Kasse war unbesetzt. Hinweise zur Tat können unter 02392-9399-0 an die Polizeiwache Werdohl gegeben werden. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr