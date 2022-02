Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Angriffe auf Polizeibeamte im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Bei zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte in Durlach und im Bereich des Karlsruher Marktplatzes wurde am Samstag ein Polizist leicht verletzt.

Bereits in der Nacht zum Samstag wollten Beamte des Polizeireviers Durlach gegen 00.20 Uhr einen Ehestreit in Durlach-Aue schlichten, was dem deutlich alkoholisierten Ehepaar wohl gar nicht recht war. Bei der Feststellung seiner Personalien ging zuerst der 57-jährige Ehemann in Boxerhaltung auf die beiden Polizisten los. Als dieser daraufhin festgenommen werden sollte, griff nun auch noch die 43-jährige Ehefrau die Beamten an. Erst unter großem Kraftaufwand gelang es den Polizeibeamten, beide Tatverdächtige vorläufig festzunehmen. Dabei wurde ein Polizist leicht verletzt. Da sich der Ehemann auch im weiteren Verlauf nicht beruhigte, musste er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen.

Gegen 13.50 Uhr randalierte ein 34-jähriger Mann im Bereich des Karlsruher Marktplatzes, indem er offenbar Fahrräder umstieß und Passantinnen aggressiv belästigte. Zudem stand er im Verdacht, einen Diebstahl begangen zu haben. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, schlug der Aggressor in Richtung der Polizeibeamten. Bei der anschließenden Festnahme leistete der Randalierer weiterhin Widerstand und beleidigte die Beamten. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Da sich der Mann weiter aggressiv zeigte, konnte er nicht in der Innenstadt belassen werden und wurde schließlich in Gewahrsam genommen.

Dominic Stolz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell