POL-MK: Einbrecher hebeln Wohnungstür auf/Einbruch in Konditorei

Iserlohn (ots)

Unbekannte hebelten zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagmorgen 08:20 Uhr die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Rheinermark auf. Im Haus durchsuchten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Zwei in der Innenstadt liegende Geschäfte wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum Ziel von Einbrechern. In der Straße Poth hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Konditorei auf. Anschließend hebelten sie im Verlaufsraum mehrere Kassenläden auf und entwendeten Bargeld. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Auch an einem Optikgeschäft an der Unnaer Straße hebelten Täter an der Eingangstür. Sie gelangten allerdings nicht ins Innere. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. (schl)

