POL-OH: UPDATE: Lkw-Brand auf der A4

Fulda (ots) - 04.49 Uhr - Erstmeldungseingang: Brennender Lkw auf der A4 in FR Westen zwischen AS Wildeck-Hönebach und der AS Friedewald. 05.06 Uhr - Sattelzug in Vollbrand Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031 Kontakt: Polizeipräsidium Osthessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Severingstraße 1-7, 36041 Fulda Telefon: 0661 / 105-1099 E-Mail: ...

mehr