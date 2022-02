Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 61-jähriger Pedelecfahrer wurde am Donnerstag, gegen 12.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Afyonring leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der Zweiradfahrer den Geh- und Radweg des Afyonring. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 75-jähriger Mann mit einem Opel Astra von dem Parkplatz eines Discounters in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 61-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1400 Euro. (ag)

