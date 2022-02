Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, wurden auf der Lipperandstraße zwei Frauen leicht verletzt. Eine 21-Jährige befuhr zur Unfallzeit die Lipperandstraße mit einem BMW in westliche Richtung und beabsichtigte an der Einmündung Oberholsener Straße nach links abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 64-Jähriger ebenfalls mit einem BMW die Lipperandstraße in Fahrtrichtung Osten. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-jährige Frau und ihre 20-jährige Beifahrerin mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme musste die Lipperandstraße teilweise gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. (ag)

