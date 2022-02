Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Kiosk

Hamm-Heessen (ots)

Zu einem Einbruch in einen Kiosk auf der Straße Rottkamp kam es am Mittwoch, 23. Februar, zwischen 1.30 Uhr und 7.30 Uhr. Anwohner machten den Besitzer auf eine eingeschlagene Fensterscheibe an dem Kiosk aufmerksam. Unbekannte konnten so in das Innere des Geschäfts greifen und eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag sowie Zigaretten entwenden. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

